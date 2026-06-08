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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
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120
Время на прочтение
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Принцесса Кейт появилась на приеме в роскошном комплекте украшений с рубинами

Принцесса Уэльская недавно продемонстрировала яркий лук на приеме во дворце, подобрав к нему драгоценный набор украшений с рубинами.

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Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Принцесса Уэльская Кейт

Принцесса Уэльская Кейт / © Getty Images

Принцесса Кэтрин посещала вместе с королем Чарльзом и королевой Камиллой прием, организованный для благотворительной организации Cancer Research UK. Он прошел в Сент-Джеймсском дворце в Лондоне.

Будущая королева была в ягодном платье с принтом сердец от Rodarte, к которому подобрала серьги с рубинами и бриллиантами и подходящее колье с подвеской с таким же камнем.

Принцесса Уэльская Кейт на приеме в Сент-Джеймсском дворце / © Associated Press

Принцесса Уэльская Кейт на приеме в Сент-Джеймсском дворце / © Associated Press

Это колье, которое, как сообщило издание Tatler от G Collins & Sons, впервые было замечено во время королевского тура по Польше в 2017 году. Считается, что серьги к ним появились в ювелирной шкатулке Кейт сравнительно недавно, впервые их заметили в мае 2025 года, когда принцесса Уэльская надела их на мероприятия, посвященные Дню Победы в том же месяце.

Серьги украшены одним центральным рубином, окруженным бриллиантами, и Кейт позже надевала их во время государственного визита США в Великобританию в сентябре, а также в ноябре в День перемирия.

Принцесса Уэльская Кейт / © Getty Images

Принцесса Уэльская Кейт / © Getty Images

Рубины могут быть тонким намеком на старшего сына Кейт, принца Джорджа, чей камень рождения в июле — рубин. Принцесса Уэльская известна тем, что носит камни рождения своих детей, и многие воспринимают это как трогательный способ держать их рядом, пока она работает.

Принцесса Уэльская Кейт / © Getty Images

Принцесса Уэльская Кейт / © Getty Images

Напомним, ранее мы рассказывали о любимых ювелирных изделиях принцессы Кейт, созданных в честь ее троих детей.

Комментарии
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Дата публикации
Количество просмотров
120
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