Принцесса Кейт появилась на приеме в роскошном комплекте украшений с рубинами

Принцесса Уэльская Кейт / © Getty Images

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Принцесса Кэтрин посещала вместе с королем Чарльзом и королевой Камиллой прием, организованный для благотворительной организации Cancer Research UK. Он прошел в Сент-Джеймсском дворце в Лондоне.

Будущая королева была в ягодном платье с принтом сердец от Rodarte, к которому подобрала серьги с рубинами и бриллиантами и подходящее колье с подвеской с таким же камнем.

Принцесса Уэльская Кейт на приеме в Сент-Джеймсском дворце / © Associated Press

Это колье, которое, как сообщило издание Tatler от G Collins & Sons, впервые было замечено во время королевского тура по Польше в 2017 году. Считается, что серьги к ним появились в ювелирной шкатулке Кейт сравнительно недавно, впервые их заметили в мае 2025 года, когда принцесса Уэльская надела их на мероприятия, посвященные Дню Победы в том же месяце.

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Серьги украшены одним центральным рубином, окруженным бриллиантами, и Кейт позже надевала их во время государственного визита США в Великобританию в сентябре, а также в ноябре в День перемирия.

Принцесса Уэльская Кейт / © Getty Images

Рубины могут быть тонким намеком на старшего сына Кейт, принца Джорджа, чей камень рождения в июле — рубин. Принцесса Уэльская известна тем, что носит камни рождения своих детей, и многие воспринимают это как трогательный способ держать их рядом, пока она работает.

Принцесса Уэльская Кейт / © Getty Images

Напомним, ранее мы рассказывали о любимых ювелирных изделиях принцессы Кейт, созданных в честь ее троих детей.

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