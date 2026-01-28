Принцесса Кейт появилась на публике с новой неожиданной прической

Принцесса Уэльская / © Getty Images

Вчера Кэтрин приезжала на север Англии, чтобы подчеркнуть, как сообщество, природа и творчество могут помочь тем, кто борется с травмой, изоляцией и проблемами психического здоровья.

Во время посещения клуба по регби Кэтрин продемонстрировала новый образ, а также сменила прическу.

Принцесса Уэльская / © Getty Images

Прибыв в регбийный клуб «Уэйкфилд Тринити» с длинными волосами, уложенными в свободные локоны, и в коричневом пиджаке в елочку, принцесса Кейт сменила наряд на более спортивный. Помимо приталенного зеленого жакета, повседневных брюк и ботинок, королевская особа собрала волосы в косу, что выглядело достаточно необычно.

Кейт покинула регбийный клуб и отправилась в благотворительную организацию Mind Over Mountains, которая оказывает профессиональную поддержку в области психического здоровья посредством терапевтических мероприятий на природе. Там королевская особа приняла участие в оздоровительной прогулке по национальному парку Пик-Дистрикт, дополнив свой образ зеленой кепкой-«бейкером» и коричневым шарфом, пишет People.

Принцесса Уэльская / © Getty Images

Принцесса Уэльская отправилась в экскурсию под руководством опытного инструктора и специалиста по оздоровлению, чтобы встретиться с бывшими участниками и узнать больше о благотворительной организации Mind Over Mountains. Программы этой организации способствуют прогулкам на природе, развитию осознанности и укреплению связей в сообществе, помогая людям восстанавливать и поддерживать свое психическое здоровье и благополучие.

Прическа Кейт для этого мероприятия была практичной, хотя и непривычной для глаз публики. Ранее, напомним, мы показывали с какими прическами Кэтрин появлялась в разные годы.