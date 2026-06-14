Принцесса Кейт появилась на свадьбе в фамильном браслете своей свекрови и редко встречающихся серьгах

Принцесса Уэльская / © Getty Images

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Мы уже рассказывали, что Кейт и ее муж принц Уильям посетили свадьбу двоюродного брата принца – Питера Филлипса и Харриет Сперлинг.

Для принцессы Уэльской это был повод не только выгулять красивый наряд, но и продемонстрировать украшения.

Принцесса Уэльская / © Getty Images

Кэтрин появилась на свадьбе в платье из букле от Roland Mouret в тон ткани, новой шляпе от Jane Taylor London, с плетеным клатчем от Forever New и туфлях от Rupert Sanderson. А вот украшения выбрала совершенно особенные.

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Принцесса Уэльская / © Getty Images

На принцессе был жемчужный браслет ее свекрови – принцессы Дианы. Браслет был разработан Найджелом Милном и его женой Черри. Диана, как известно, носила этот браслет во время поездки в Гонконг в 1989 году, сочетая его со своим знаменитым платьем и жакетом «Элвис» от любимого дизайнера Кэтрин Уокер. После смерти Дианы в 1997 году украшение унаследовал принц Уильям, который позже передал его своей жене Кейт.

Принцесса Диана / © Getty Images

Как сообщает журнал Tatler, Кейт также надела серьги-подвески с морганитом от своего любимого дизайнера украшений Kiki McDonough. Впервые принцесса надела эти серьги на свадьбу своей младшей сестры Пиппы Миддлтон и Джеймса Мэтьюза в 2017 году.

Также принцесса Уэльская надела на королевскую свадьбу ранее не демонстрировавшееся ожерелье, которое имеет сходство с другим украшением от Kiki McDonough — ожерельем Grace от этого же бренда, с круглым белым топазом, окруженным бриллиантовым ореолом.

Принцесса Уэльская / © Getty Images

Ранее мы писали, что на этой свадьбе Кейт неожиданно встретилась со своим бойфрендом, с которым была в отношениях в университете.

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