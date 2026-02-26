Принцесса Кейт появилась в Уэльсе в монохромном образе и с желтыми нарциссами на пальто

Принцесса Кейт / © Associated Press

Принц Уильям и принцесса Кейт накануне Дня Святого Давида посетили Уэльс. Этот святой является покровителем Уэльса, а цветы нарциссы, которые пара прикрепила к своей одежде — символ валлийской гордости и носить их в этот день давняя традиция.

Принц Уильям и принцесса Кейт / © Associated Press

День у пары был насыщенный. Визит начался с остановки в Hanging Gardens (Висячие сады) — пространстве, посвященном укреплению устойчивости общества и развитию творчества.

Принцесса Кейт / © Associated Press

Принцесса Кейт / © Associated Press

Кейт и Уильям также встретили малышей детского сада в возрасте от трех до четырех лет, которые ждали их с нарисованными плакатами. Каждый показывал королевской паре свои художественные таланты.

Принцесса Кейт / © Associated Press

Супруги также встретились с людьми, которые собрались на улице, несмотря на дождливую погоду. Кэтрин держала в руках зонтик, но все равно принимала цветы и жала руки.

Принцесса Кейт / © Associated Press

Позже в этот день они посетили Oriel Davies — публичную галерею современного искусства, встретиться с местной группой тех, кто изучает валлийский язык, в Gallery Café и принять участие в праздновании в честь волонтеров в Hafan yr Afon — «центре культуры, общины и наследия», сообщает Кенсингтонский дворец.

Принцесса Кейт / © Associated Press

Принцесса Кейт / © Associated Press

Именно там Кейт подарила ожерелье маленькая девочка и принцесса позволила ей надеть его себе на шею.

Принцесса Кейт / © Associated Press

Что касается образа принцессы, то на этот раз она выбрала монохромный ансамбль, в котором соединила трендовую блузку с бантом на шее, плиссированную юбку и идеально скроенное пальто от Alexander McQueen, которое она носила в 2024 году во время визита в Британию эмира Катара.

Принц Уильям и принцесса Кейт / © Associated Press