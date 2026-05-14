Принцесса Кейт представлялась другим именем во время визита в Италию: как оно звучит

Принцесса прибыла с целью сбора информации для продвижения своей работы в области раннего развития детей и назвала себя неожиданным именем, когда встретилась с детьми на городской площади.

Принцесса Уэльская с детьми в Италии / © Associated Press

Обращаясь к местным детям на итальянском языке на площади Камилло Прамполини, принцесса Кейт сказала: «Я немного говорю по-итальянски. Как вас зовут? Меня зовут Катарина», — цитирует ее слова People.

Катарина с буквой «а» или Катерина с буквой «е» — это португальская, испанская и итальянская формы имени Кэтрин, которое является именем принцессы Уэльской.

В среду на главной площади города принцессу Кейт приветствовали около 20 детей в возрасте от 3 до 5 лет из детского сада Робинсона, расположенного в Реджо-Эмилии, и она продемонстрировала свои навыки владения итальянским языком, общаясь с ними.

«Она спросила мое имя по-итальянски. Она очень хорошо говорила по-итальянски», — рассказала журналистам пятилетняя Алиса.

Тем временем учительница Роберта Марзи описала встречу с членом королевской семьи как "эмоциональную".

«Она задала им несколько простых вопросов, но ее итальянский был безупречен. Она говорила четко», — говорит Марзи.

Кейт Миддлтон, напомним, несколько месяцев в 2000 году училась за границей во Флоренции, а затем поступила в Сент-Эндрюсский университет в Шотландии, где познакомилась со своим будущим мужем принцем Уильямом.

