Принцесса Кейт приехала на текстильную фабрику в ярком пальто и с новой прической

Принцесса Кейт / © Associated Press

Кэтрин провела день в Уэльсе, посещая текстильные предприятия, чтобы отметить наследие, творчество и мастерство валлийских производителей текстиля. Принцесса, которая давно восхищается важностью британской текстильной промышленности, была одета в темно-зеленые брюки и водолазку в тон, а поверх них — эффектное оранжевое шерстяное пальто с принтом.

Видео в Instagram сторис опубликовал дворец.

© Instagram принца и принцессы Уэльских

Длинные каштановые волосы Кейт были уложенные в красивую прическу и были наполовину собранные, наполовину распущенные, а образ дополнял классический дневной макияж.

Сегодня принцесса надеется привлечь внимание к уникальным навыкам и традициям британской текстильной промышленности. Она уже посетила фабрику Melin Tregwynt, где ткут традиционные валлийские узоры и, которая работает с 1841 года и продолжает ткать по сей день, предоставляя рабочие места более чем 40 местным жителям. Считается, что пальто принцессы Уэльской было сшито на заказ из ткани, произведенной на самой фабрике, что придает наряду глубокий колорит места и традиций.

