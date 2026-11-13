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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
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Ей идет: принцесса Кейт продемонстрировала новый шоколадный оттенок волос

Королевские поклонники обратили внимание на новый оттенок волос принцессы Уэльской Кэтрин.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Принцесса Кейт

Принцесса Кейт / © Getty Images

Ее Высочество посетила общественную больницу «Чейз» (The Chase Community Hospital) в Бордоне, где появилась в новом роскошном костюме от Bella Freud. Для этого выхода она выбрала жакет Saint James и брюки Tweed Slim Kim от этого бренда.

Кэтрин решила подобрать аксессуары в тон полоске на костюме, выбрав кашемировый джемпер винного оттенка от Kiltane, туфли-лодочки Gianvito Rossi 'Gianvito 85' с острым носком из бордовой замши и свою любимую сумку сезона —  Smythson 'Day Cross-Body Bag.

Принцесса Кейт / © Associated Press

Принцесса Кейт / © Associated Press

Также мы не могли не обратить внимание на волосы Кэтрин. С лета принцесса демонстрировала заметные светлые пряди, а для этого выхода, похоже, она покрасила волосы в более насыщенный шоколадный оттенок.

После летнего балаяжа, светлых «выгоревших» прядей и экспериментов с техниками плавного смешивания оттенков, Кэтрин вернулась к более глубокому, теплому шоколадно-каштановому цвету с глянцевым, зеркальным блеском. Стилисты отмечают, что такой плотный пигмент идеально контрастирует с осенним гардеробом и тяжелыми фактурами вроде твида для осенне-зимнего сезона.

Принцесса Кейт / © Getty Images

Принцесса Кейт / © Getty Images

Принцесса сделала мягкий боковой пробор и фирменные свободные волны, которые начинаются примерно от уровня скул и подбородка и плавно ниспадают на плечи, мягко обрамляя лицо.

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