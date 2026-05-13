Принцесса Кейт продемонстрировала в поездке новый люксовый аксессуар за 4 200 долларов

Принцесса Уэльская Кейт

То, что носит британская принцесса в миг становится востребованным у модниц. В этот раз во время поездки в Италию Кэтрин продемонстрировала новый аксессуар в руках, который выглядит очень стильно и так по-весеннему.

Это была сумка Micro Mini Handbag от люксового бренда Asprey London. Изготовленная из зернистой кожи нежно-голубого оттенка, она отличается утонченной структурой и характерной трапециевидной формой, дополненной аккуратным клапаном спереди и изящной фурнитурой.

Внутреннее отделение отделано светло-голубой замшей и имеет удобную организацию пространства, включая надежный карман на молнии. Сзади расположен незаметный накладной карман для дополнительного хранения, а защитные металлические ножки на основании помогают сохранить сумку в хорошем состоянии. Фурнитура светло-золотистого цвета создает мягкий контраст с холодным оттенком экстерьера, сообщает бренд, а стоимость такой сумки составляет 3150 фунтов стерлингов или 4 257 долларов.

Удобная верхняя ручка и съемный регулируемый плечевой ремень позволяют создавать разнообразные образы, благодаря чему сумку можно носить через плечо или элегантно в руке. Принцесса Уэльская носит ее элегантно в руке, как и многие сумки от бренда Asprey London, которые она так любит.

Отметим, что сумку Кэтрин подобрала к небесно-голубому брючному костюму от Edeline Lee, который носила в этот день.

