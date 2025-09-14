ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
92
Время на прочтение
1 мин

Принцесса Кейт рассказала, чем занималась с детьми на летних каникулах

Трое детей принца и принцессы Уэльских вернулись в свои классы в подготовительной школе Ламбрук в Беркшире ранее на этой неделе после школьных каникул.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Принцесса Уэльская с детьми Джорджем и Луи

Принцесса Уэльская с детьми Джорджем и Луи / © Associated Press

Посещая ранее на этой неделе Женский институт в Саннингдейле в третью годовщину со дня смерти королевы Елизаветы II, Кэтрин поделилась с публикой немного тем, как они с детьми провели летние каникулы.

Принцесса рассказала, что во время летних каникул она и дети «занимались рукоделием в каждом уголке дома», и рассказала женщинам о своем пчеловодстве, а также о важности «творчества и рукоделия», особенно в контексте проведения совместного времени с детьми.

Уильям и Кейт во время визита в организацию / © Getty Images

Уильям и Кейт во время визита в организацию / © Getty Images

Кейт, изучавшая историю искусств в Университете Сент-Эндрюс, славится своими художественными способностями и любит заниматься декоративно-прикладным искусством, — пишет журнал Hello!.

Также не секрет, что принцесса очень сосредоточена на том, чтобы ее дети, как можно больше времени проводили на свежем воздухе. В одном из своих редких интервью подкасту «Счастливая мама, счастливый ребенок» в феврале 2020 года Кейт сказала, что она чувствует себя счастливой в моменты, когда: «я со своей семьей на улице в сельской местности, и мы все грязные».

Принцесса Кейт и принц Уильям с детьми / © Getty Images

Принцесса Кейт и принц Уильям с детьми / © Getty Images

Дата публикации
Количество просмотров
92
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie