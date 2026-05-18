- Дата публикации
-
- Категория
- Общество
- Количество просмотров
- 54
- Время на прочтение
- 1 мин
Принцесса Кейт рассказала о том, с чего теперь начинается каждое утро в их большой семье
Семья Уэльских переехала в этот дом в ноябре 2025 года, и предполагается, что этот дом станет их постойнным местом жительства.
Во время недавно прошедшей вечеринке в саду Букингемского дворца принцесса Кэтрин поделилась подробностями утреннего распорядка семьи в Форест-Лодж.
В доме нет обслуживающего персонала, однако живут два питомца — семейная собака Орла и ее щенок Отто. Орла очень хорошо себя ведет, а вот Отто, похоже, все еще находится в щенячьем возрасте и капризничает. Это означает, что щенку требуется много внимания со стороны семьи, и принцесса Кэтрин рассказала, как он формирует утренний распорядок дня.
На приеме в саду Букингемского дворца в начале этого месяца Кэтрин рассказала, что первое, что семья делает утром, — это убеждается, что Отто выпустили в сад.
Так как у семьи нет обслуживающего персонала, как предполагается, далее Кэтрин, по всей видимости, готовит детям завтрак и отвозит их в школу, или же это делает принц Уильям. Однако этими подробностями она предпочла не делиться с публикой.
На этом же мероприятии Кейт рассказала о своем новом увлечении, но оно никак не связано с собаками.