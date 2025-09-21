ТСН в социальных сетях

Общество
31
1 мин

Принцесса Кейт рассказала о забавном новом хобби ее сына Луи, во время прогулки с Меланией Трамп

Во время недавнего государственного визита Дональда Трампа в Великобританию, принцесса Уэльская имела особое поручение — прогуляться с первой леди Меланией Трамп по садам Фрогмора.

Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Принцесса Кейт и Мелания Трамп

Принцесса Кейт и Мелания Трамп / © Associated Press

Принцесса Уэльская и первая леди присоединились к членам программы «Белки» скаутов в садах Фрогмор.

Во время прогулки, пока принцесса Кейт и Мелания проводили время с группой детей, Кэтрин поделилась информацией о том, чем сейчас увлечен ее младший сын — принц Луи.

Принцесса Кейт и Мелания Трамп во время прогулки / © Associated Press

Принцесса Кейт и Мелания Трамп во время прогулки / © Associated Press

Кейт рассказала группе, что у Луи появилось необычное хобби: он одержим коллекционированием каштанов, которые, по ее словам, она находит «по всему дому», пишет Mirror. «Мы постоянно находим конские каштаны в шкафах, в его кровати — конские каштаны повсюду!» — рассказала Кейт добавив, что он даже кладет конские каштаны в свои игрушечные грузовики, чтобы играть с ними.

Принцесса Кейт / © Associated Press

Принцесса Кейт / © Associated Press

Принцесса Кейт / © Associated Press

Принцесса Кейт / © Associated Press

Принцесса Кейт / © Associated Press

Принцесса Кейт / © Associated Press

Кейт уже не раз давала понять, что больше всего ей нравится проводить время с семьей, когда они на природе, где они все ужасно грязные». Так что, подозреваем, что хобби принца Луи принцесса поддерживает, ведь оно также связано с прогулками.

Принцесса Кейт и Мелания Трамп / © Associated Press

Принцесса Кейт и Мелания Трамп / © Associated Press

