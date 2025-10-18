ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
10
Время на прочтение
1 мин

Принцесса Кейт рассказала об увлечениях своей дочери — принцессы Шарлотты

Принцесса Уэльская поделилась интересной деталью о детстве своей дочери принцессы Шарлотты во время недавного появления на публичном мероприятии.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Принцесса Уэльская Кейт

Принцесса Уэльская Кейт / © Associated Press

Принцесса Кейт посетила организацию Home-Start Oxford, занимающуюся поддержкой семей с маленькими детьми. Во время этого визита Кейт приняла участие в занятии «Оставайся и играй» с группой детей и, общаясь с родителями, рассказала о любимых увлечениях своей дочери — 10-летней принцессы Шарлотты.

«Кейт говорила, что Шарлотта любит проводить время на свежем воздухе, заниматься различными видами деятельности и создавать что-то новое», — рассказала одна из мам, которая на мероприятии общалась с принцессой Кейт, пишет журнал Hello!. Также она сказала, что Кэтрин говорила о том, как быстро растут ее дети, а также о том, что «чем они грязнее на прогулке, тем веселее проходит такая прогулка».

Принцесса Уэльская Кейт / © Associated Press

Принцесса Уэльская Кейт / © Associated Press

Кроме того, ранее отец Шарлотты — принц Уильям — рассказывал олимпийской бегунье Кили Ходжкинсон во время их встречи в Виндзорском замке, что его 10-летняя дочь занимается бегом на короткие дистанции (400 метров), а также бегом с барьерами. Похоже, Шарлотта растет очень спортивной девочкой.

Принцесса Кейт с дочерью Шарлоттой / © Associated Press

Принцесса Кейт с дочерью Шарлоттой / © Associated Press

Дата публикации
Количество просмотров
10
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie