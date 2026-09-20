Принцесса Кейт растрогала женщину до слез милым жестом на королевском мероприятии

Принцесса Уэльская Кейт / © Getty Images

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Пара отправилась в Ливерпуль, чтобы представить On Your Side — новый набор инструментов для предотвращения самоубийств, разработанный для поддержки людей в спортивном сообществе.

Цель этого ресурса — помочь людям распознавать тревожные признаки, начинать содержательные беседы и вмешиваться до того, как ситуация достигнет критической точки. Для этого случая принцесса Уэльская выбрала бирюзовый брючный костюм Edeline Lee и белую блузку, дополнив свой образ украшениями, в том числе серьгами от Issy Star.

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Кейт и Уильям Уэльские на мероприятии в Ливерпуле / © Getty Images

Этот ювелирный бренд был создан Софи Макгоун в память о ее покойной кузине Исси, которая покончила жизнь самоубийством в 2023 году в возрасте 17 лет. Видеть принцессу Уэльскую в этих украшениях стало для нее очень трогательным моментом.

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«Я думала только о том, что принцесса Кейт проснулась тем утром и вспомнила об Исси. У нее такое большое сердце», — сказала она журналу Hello!

«Она сделала это ради всех, кто потерял близких из-за самоубийства, и ради всех, кто, возможно, борется с проблемами психического здоровья. Это было совершенно потрясающе и невероятно трогательно», — добавила Софи.

Принцесса Кейт и ее серьги от Issy Star / © Getty Images

По имеющимся данным, Кейт получила эти серьги в июне 2023 года во время визита в регбийный клуб Мейденхеда, где она встретилась с тренером команды до 14 лет Сарой Рентон. Сообщается, что тренер рассказала принцессе о том, что потеряла дочь Исси Фиппс, покончившую жизнь самоубийством, после чего подарила ей серьги «Звезда Исси».

С тех пор Кейт неоднократно появлялась в этих украшениях на мероприятиях, связанных с проблемами психического здоровья.

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