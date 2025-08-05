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Принцесса Кейт разделяет любимое хобби с королем Чарльзом: чем они увлекаются
Принцесса Кейт разделяет одно из хобби со многими британцами, а также со своим тестем — королем Чарльзом III.
Несмотря на свою роль в королевской семье, принцесса увлекается садоводством, которое так нравится многим. Помимо глубокой любви к фотографии и спорту, принцесса Кейт обожает все, что связано с природой. Многие британцы особенно увлечены садоводством: заботой о дикой природе на своих участках.
Например, принцесса Кейт — страстная пчеловодка: в ее доме в Амнер-холле в Норфолке есть собственный улей, в который она наведуется во время школьных каникул своих детей, пишет express.co.uk.
В 2023 году на официальных страницах принца и принцессы Уэльских в социальных сетях была также опубликована фотография принцессы в костюме пчеловода в честь Всемирного дня пчел.
«Мы в восторге от Всемирного дня пчёл (#WorldBeeDay). Пчёлы — важнейшая часть нашей экосистемы, и сегодня — прекрасная возможность привлечь внимание к важной роли пчёл и других опылителей в поддержании здоровья людей и планеты», — написали тогда Уэльские.
Страсть к пчеловодству также свойственна родственникам ее мужа, например, король Чарльз разделял со своей невесткой ту же любовь к пчелам. У короля есть ульи в Букингемском дворце и в его загородном поместье Хайгроув-хаус в Тетбери, где он проводит много времени каждый год.