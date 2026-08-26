Принцесса Кейт с нетерпением ждет встречи с детьми Меган и Гарри

Принцесса Кейт / © Associated Press

Реклама

Считается, что принцесса Уэльская никогда не встречалась со своей племянницей, принцессой Лилибет, поскольку та родилась в США в 2021 году.

До переезда принца Гарри и Меган Маркл в Великобританию осталось всего несколько дней, поскольку, как сообщается, они хотят прибыть сюда к концу месяца. Этот важный шаг для Сассекских — возможность примирения после многих лет отчуждения и напряженных отношений внутри королевской семьи.

Реклама

Принц Гарри и Меган Маркл / © Associated Press

Считается, что принц Уильям и принцесса Кейт еще не встречались со вторым ребенком принца Гарри, принцессой Лилибет, которая родилась в Америке в 2021 году, а вот принца Арчи, родившегося в Британии в 2019 году они видели.

Реклама

В том же месяце, когда Лилибет появилась на свет, журналисты спросили принцессу Кейт, общалась ли она по видеосвязи со своей новорожденной родственницей. И Кейт тогда ответила: «Нет, не общалась. Нет».

А затем добавила: «Желаю ей всего самого лучшего. С нетерпением жду встречи с ней, потому что мы еще не встречались, так что, надеюсь, это произойдет скоро», — сказала тогда принцесса, пишет журнал Hello!.

Принц Уильям и принцесса Кейт / © Getty Images

Теперь, пять лет спустя, встреча может состояться, когда семья прибудет в Великобританию на длительный период времени. Однако, британская пресса также пишет, что принц Уильям не в восторге от того, что его младший брат Гарри снова будет жить в стране.

Новости партнеров