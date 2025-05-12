Принцесса Кейт сделала громкое заявление в новом опубликованном видео

Принцесса Кейт / © Getty Images

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Кэтрин запустила новую серию видеороликов, в которых она рассказывает, как она приняла «целительную силу природы» во время лечения рака. Она призвала общество «воссоединиться с природой и отпраздновать новый рассвет в наших сердцах» в первом из серии видео, посвященных временам года.

В трехминутном видео Кейт рассказала о роли, которую сыграла природа во время ее борьбы с раком в прошлом году. Известно, что будущая королева гуляла и плавала на открытом воздухе в течение шести месяцев химиотерапии.

Принцесса Кейт и принц Уильям / © Instagram принца и принцессы Уэльских

«В течение последнего года природа была моим убежищем», — говорит она. «Способность природы вдохновлять нас, питать нас и помогать нам исцеляться, и расти безгранична и понятна уже на протяжении поколений», — говорит Кейт.

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«В этом году на Неделе осведомленности о психическом здоровье мы отмечаем давнюю связь человечества с природой и ее способность вдохновлять нас и помогать нам исцеляться и расти разумом, телом и духом.

По мере того, как мы сталкиваемся с вызовами все более сложного и цифрового мира, важность связи между человечеством и природой приобретает еще большее значение.

Серия «Мать-природа» — это напоминание и отражение красоты и сложности человеческого опыта. Это дань уважения урокам, которые мы можем извлечь из природы, помогая нам способствовать нашему собственному росту, укреплять наши связи с окружающим миром и друг с другом», — написала принцесса Уэльская и подписалась буквой «С.», что одначает, что пост она писала лично, а не это делали ее помощники.

Выпуск первого ролика совпадает с началом Недели осведомленности о проблемах психического здоровья и включает кадры Шотландии, Баттерси-парка, Челси и других мест по всей Великобритании. В фильме показаны кадры недавней поездки принца и принцессы Уэльских на остров Малл в Шотландии, на которых запечатлены нежные объятия пары.

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Кейт и Уильям в Шотландии / © Getty Images