Принцесса Кейт сделала милый жест в адрес своей юной родственницы на рождественской прогулке
Между членами королевской семьи всегда существовали тесные связи.
43-летнюю принцессу Уэльскую Кейт заметили в трогательный момент с ее родственницей — Мией Тиндалл, дочерью Зары и Майка Тиндалл, когда те покидали церковь Святой Марии Магдалины в Сандрингеме после рождественской службы.
После рукопожатия с преподобным, улыбающаяся Кейт с нежностью обняла девочку и похлопала Мию по плечу.
Дети Уэльских и Тиндалл почти одного возраста: принцу Джорджу 12 лет, Мие 11, принцессе Шарлотте 10, а принцу Луи 7, и он всего на два месяца старше Лены. Младший ребенок Майка и Зары, четырехлетний Лукас, в этом году не присутствовал на церковной службе, так как он еще слишком мал.
Отметим, младшая дочь Зары — Лена Тиндалл — тоже дала повод о себе поговорить. Девочка появилась на службе в пальто, которое ранее носила ее старшая сестра Миа, а также ее кузина Саванна Филлипс, когда была маленькой.