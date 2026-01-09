Принцесса Кейт сделала редкое эмоциональное откровение о своем лечении от рака

Принцесса Кейт / © Getty Images

Она рассказала об этом в разговоре с волонтером, работающим с пациентами, проходящими химиотерапию.

Волонтер сказал принцессе о том, что пациенты и посетители находятся там «часами», на что принцесса Кейт ответила: «Я знаю», а затем добавила: «Мы знаем», — коснувшись руки принца Уильяма, цитирует ее журнал Hello!.

Кейт и Уильям Уэльские / © Associated Press

43-летний принц Уильям также упомянул о лечении рака у своей жены перед круглым столом во время посещения больницы. Он сказал персоналу: «У нас обоих был разный опыт работы с больницами. Я работал с санитарной авиацией, у Кэтрин — с ее недавним лечением».

«Придя сюда сегодня и напомнив себе, насколько важны все команды, весь персонал, пациенты. Это так трогательно, и так важно, чтобы мы признавали и ценили все, что происходит в Национальной службе здравоохранения, и эту очень прочную связь между пациентом и его близкими», — сказал будущий король.

Кейт и Уильям Уэльские / © Associated Press

Напомним, визит пары стал их первым рабочим выходом в новом году. А сегодня Кэтрин празднует свое 44-летие и мы ждем новое портретное фото от нее.