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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
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Принцесса Кейт сменила цвет волос: сравниваем образы

Два дня подряд принцесса Кейт и принц Уильям находились с визитом в Шотландии.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Принцесса Кейт

Принцесса Кейт / © Getty Images

Во время таких поездок пара именуется герцогом и герцогиней Ротсейскими. Во время своего пребывания на островах Кейт и Уильям пообщались с местными жителями, подчеркнув ценность социальных связей и важность защиты и защиты окружающей среды.

Поклонники принцессы Уэльской обратили внимание не только на украшения на ее шее — именные подвески с инициалами ее троих детей, но и на новый цвет волос Кэтрин. Предполагают, что принцесса обратилась к колористу и добавила светлых прядей своим длинным каштановым волосам.

Принцесса Кейт / © Getty Images

Принцесса Кейт / © Getty Images

Хотя, нельзя исключать, что Кейт много времени проводит на природе и волосы просто могли выгореть на солнце.

Напомним, ранее мы рассказывали про шесть секретов прически Кейт Миддлтон.

Принцесса Кейт / © Getty Images

Принцесса Кейт / © Getty Images

Принцесса Кейт / © Associated Press

Принцесса Кейт / © Associated Press

Принцесса Кейт / © Getty Images

Принцесса Кейт / © Getty Images

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