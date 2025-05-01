- Дата публикации
-
- Категория
- Общество
- Количество просмотров
- 211
- Время на прочтение
- 1 мин
Принцесса Кейт сменила цвет волос: сравниваем образы
Два дня подряд принцесса Кейт и принц Уильям находились с визитом в Шотландии.
Во время таких поездок пара именуется герцогом и герцогиней Ротсейскими. Во время своего пребывания на островах Кейт и Уильям пообщались с местными жителями, подчеркнув ценность социальных связей и важность защиты и защиты окружающей среды.
Поклонники принцессы Уэльской обратили внимание не только на украшения на ее шее — именные подвески с инициалами ее троих детей, но и на новый цвет волос Кэтрин. Предполагают, что принцесса обратилась к колористу и добавила светлых прядей своим длинным каштановым волосам.
Хотя, нельзя исключать, что Кейт много времени проводит на природе и волосы просто могли выгореть на солнце.
Напомним, ранее мы рассказывали про шесть секретов прически Кейт Миддлтон.