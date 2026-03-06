ТСН в социальных сетях

Общество
400
1 мин

Принцесса Кейт смутила своего мужа Уильяма на публике: что она сделала

Принцесса Уэльская выразила свою любовь к мужу во время совместного мероприятия в Уэльсе.

Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Кейт и Уильям Уэльские

Кейт и Уильям Уэльские / © Associated Press

Принцесса сказала приятный комплимент принцу Уильяму во время их последнего совместного королевского мероприятия, когда они посещали город Поуис в Уэльсе.

Принц и принцесса Уэльские во время визита в Уэльс / © Associated Press

Уильям и Кейт встретились с местной группой изучающих валлийский язык в кафе Gallery во время своего выездного мероприятия. «Значит, вы собираетесь проверить наши знания валлийского языка?» — сказала она в на мероприятии, пишет Hello!. В то же время женщина, сидевшая рядом с Уильямом, сказала: «Он действительно очень, очень хорош», — и принцесса Кейт полностью с этим согласилась. «Да, я знаю. Он очень умный», а принц Уильям смутился.

Принц и принцесса Уэльские во время визита в Уэльс / © Associated Press

Королевская чета совершила эту поездку перед национальным праздником Уэльса — Днем Святого Давида, который отмечается 1 марта. В этот день Уильям и Кейт поделились специальным видео в своем Instagram.

Напомним, на днях мы рассказывали, как принцесса Уэльская демонстрирует «стабильность» через свой стиль в одежде после кризиса в королевской семье, связанного с арестом Эндрю Маунтбеттен-Виндзора.

400
