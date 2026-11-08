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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
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Принцесса Кейт снова надела платье в горошек и дополнила образ особыми украшениями Елизаветы II

Британская королевская семья, как обычно, собралась в полном составе, чтобы посетить Фестиваль памяти в Королевском Альберт-холле.

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Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
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Принцесса Кейт и принц Уильям

Принцесса Кейт и принц Уильям / © Associated Press

Мероприятие посетили король Чарльз и королева Камилла, которые совсем недавно вернулись из турне по странам Карибского бассейна, принц и принцесса Уэльские, герцогиня Эдинбургская, принцесса Анна, герцог и герцогиня Глостерские.

Британская королевская семья / © Associated Press

Британская королевская семья / © Associated Press

Фестиваль памяти, организованный Королевским британским легионом, проводится в честь службы и самопожертвования военнослужащих вооруженных сил Великобритании и стран Содружества — как тех, кто служит сейчас, так и тех, кто служил ранее. Обычно мероприятие проходит за день до «Воскресенья памяти». Среди особых моментов церемонии этого года было чествование 15-й годовщины операции TELIC, которая проводилась во время войны в Ираке. Всего в ходе этих военных операций погибли 179 британских солдат. Во время мероприятия также зачитали трогательные письма, которые военнослужащие отправляли домой из Ирака.

В этом году принцесса Кэтрин выбрала простое, но элегантное платье длины «миди» со складками и принтом в горошек от Alessandra Rich. Ранее она уже появлялась в этом наряде в 2022 году на панихиде по принцу Филиппу. Образ Её Высочества дополнила брошь Ирландской гвардии.

Брошь в виде мака, созданная Иззи Эйджер из компании Lock & Co, была изготовлена вручную из шелка, стекла и других натуральных материалов. Также Кэтрин надела бриллиантовые серьги Diamond Orbital Pendant Earrings, известные также как бриллиантовые серьги-подвески покойной королевы Елизаветы II. Об истории этих украшений известно немного, кроме того, что королева носила их несколько раз в течение своего правления, а в 2016 году передала Кэтрин.

Принцесса Кейт и принц Уильям / © Associated Press

Принцесса Кейт и принц Уильям / © Associated Press

Принцесса дополнила образ широким чёрным поясом с пряжкой, колготками и лаковыми туфлями с острым носком. В руке она держала небольшой чёрный клатч, который гармонично вписался в ансамбль.

Принцесса Кейт и принц Уильям / © Associated Press

Принцесса Кейт и принц Уильям / © Associated Press

На этот раз Кейт и Уильям пришли на мероприятие без детей, хотя в прошлом году старший сын пары, принц Джордж, сопровождал маму на мероприятии.

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