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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
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Принцесса Кейт снова сделала этот милый жест в адрес принца Уильяма: как он выглядит

Принцесса Уэльская Кейт продемонстрировала публично поддержку своему мужу принцу Уильяму на мероприятии в Виндзоре.

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Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Принц Уильям и принцесса Кейт

Принц Уильям и принцесса Кейт / © Getty Images

Вчера принц и принцесса Уэльские присутствовали на официальной церемонии приветствия президента Франции Эммануэля Макрона и Брижит Макрон на Королевском помосте на Датчет-роуд в первый день их государственного визита в Соединенное Королевство.

Президент Макрон и первая леди посещают Великобританию в рамках первого государственного визита Франции за 17 лет.

Президент Франции Эммануэль Макрон и Брижит Макрон / © Getty Images

Президент Франции Эммануэль Макрон и Брижит Макрон / © Getty Images

Чета Уэльских встретила гостей на базе ВВС Нортхолт, после чего они отправились на церемонию приветствия, организованную в Виндзоре королем Чарльзом и королевой Камиллой.

Принцесса Уэльская появилась на мероприятии в аутфите от Christian Dior, шляпе от Jess Collett, туфлях-лодочках из замши, жемчужных серьгах принцессы Дианы и жемчужном ожерелье королевы Елизаветы II. Фотографы запечатлели момент, как Кейт нежно приобняла своего мужа Уильяма за спину — жест, который Уэльские часто используют на публике.

Принц Уильям и принцесса Кейт / © Getty Images

Принц Уильям и принцесса Кейт / © Getty Images

Напомним, вечером в этот же день состоялся государственный банкет в честь президентской четы Макрон. В аккаунте Уэльских в Instagram поделились видео, а мы рассказывали, какой образ Кейт выбрала для выхода на этот раз.

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