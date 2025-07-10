Принцесса Кейт снова сделала этот милый жест в адрес принца Уильяма: как он выглядит

Принц Уильям и принцесса Кейт / © Getty Images

Реклама

Вчера принц и принцесса Уэльские присутствовали на официальной церемонии приветствия президента Франции Эммануэля Макрона и Брижит Макрон на Королевском помосте на Датчет-роуд в первый день их государственного визита в Соединенное Королевство.

Президент Макрон и первая леди посещают Великобританию в рамках первого государственного визита Франции за 17 лет.

Президент Франции Эммануэль Макрон и Брижит Макрон / © Getty Images

Чета Уэльских встретила гостей на базе ВВС Нортхолт, после чего они отправились на церемонию приветствия, организованную в Виндзоре королем Чарльзом и королевой Камиллой.

Реклама

Принцесса Уэльская появилась на мероприятии в аутфите от Christian Dior, шляпе от Jess Collett, туфлях-лодочках из замши, жемчужных серьгах принцессы Дианы и жемчужном ожерелье королевы Елизаветы II. Фотографы запечатлели момент, как Кейт нежно приобняла своего мужа Уильяма за спину — жест, который Уэльские часто используют на публике.

Принц Уильям и принцесса Кейт / © Getty Images

Напомним, вечером в этот же день состоялся государственный банкет в честь президентской четы Макрон. В аккаунте Уэльских в Instagram поделились видео, а мы рассказывали, какой образ Кейт выбрала для выхода на этот раз.