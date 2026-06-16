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Принцесса Кейт снова вдохновилась образом своей свекрови Дианы
На параде Trooping the Colour принцесса Уэльская была одета в светло-голубое пальто-платье, похожее на то, которое ее покойная свекровь принцесса Диана надевала на пасхальную службу в 1987 году.
44-летняя принцесса Уэльская надела светло-голубое пальто-платье с соответствующей шляпой на парад Trooping the Colour в субботу, 13 июня, когад в Лондоне праздновали день рождения монарха. Пальто было от Catherine Walker & Co с белым подкладом и белой окантовкой, дополнила его принцесса кожаными туфлями-лодочками на каблуках от Gianvito Rossi, широкой шляпой с белой окантовкой и бантом от Philip Treacy.
Этот образ Кэтрин вызвал сравнения с другим образом ее покойной свекрови принцессы Дианы в 80-х. Похожее голубое пальто и шляпу принцесса Диана носила на пасхальную службу в 1987 году, ведя за руку своего старшего сына принца Уильяма, одетого тоже в голубое пальто и туфли.
Тогда Диана дополнила пальто белой рубашкой, белыми перчатками и белыми туфлями на каблуках. Также на ней была светло-голубая шляпа с белой лентой.
Это не первый случай, когда принцесса Кейт отдает дань уважения своей свекрови через свой гардероб. Ранее, в 2022 году, она надела платье в горошек на Королевские скачки в Аскоте, повторив образ Дианы в горошек с Эпсомских скачек 1986 года.