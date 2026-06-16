Принцесса Кейт снова вдохновилась образом своей свекрови Дианы

Принцесса Кейт и принцесса Диана / © Getty Images

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44-летняя принцесса Уэльская надела светло-голубое пальто-платье с соответствующей шляпой на парад Trooping the Colour в субботу, 13 июня, когад в Лондоне праздновали день рождения монарха. Пальто было от Catherine Walker & Co с белым подкладом и белой окантовкой, дополнила его принцесса кожаными туфлями-лодочками на каблуках от Gianvito Rossi, широкой шляпой с белой окантовкой и бантом от Philip Treacy.

Принцесса Кейт / © Associated Press

Этот образ Кэтрин вызвал сравнения с другим образом ее покойной свекрови принцессы Дианы в 80-х. Похожее голубое пальто и шляпу принцесса Диана носила на пасхальную службу в 1987 году, ведя за руку своего старшего сына принца Уильяма, одетого тоже в голубое пальто и туфли.

Принцесса Кейт / © Getty Images

Тогда Диана дополнила пальто белой рубашкой, белыми перчатками и белыми туфлями на каблуках. Также на ней была светло-голубая шляпа с белой лентой.

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Принцесса Диана с сыном Уильямом и Питером Филлипсом / © Getty Images

Это не первый случай, когда принцесса Кейт отдает дань уважения своей свекрови через свой гардероб. Ранее, в 2022 году, она надела платье в горошек на Королевские скачки в Аскоте, повторив образ Дианы в горошек с Эпсомских скачек 1986 года.

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