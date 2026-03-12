- Дата публикации
-
- Категория
- Общество
- Количество просмотров
- 58
- Время на прочтение
- 1 мин
Принцесса Кейт сочетала жакет с новыми ботильйонами, появившись в пивоварне с Уильямом
Принц и принцесса Уэльские посетили сегодня несколько мероприятий в Лондоне.
Королевская чета побывала в пивоварне Southwark Brewing Company в Лондоне, где они учились разливать пиво, а также Кэтрин продемонстрировала мастер-класс помешивания пива в варочном котле.
Также супруги приехали на лондонский рынок Бороу-Маркет, осмотрев прилавки этого культового продуктового места. В ходе этого ранее не анонсированного визита пара посетила отмеченный наградами сырный прилавок, кофейню, помогающую бездомным, и известную кондитерскую.
Принцесса Уэльская сегодня выбрала достаточно простой, но стильный образ. Она была в голубой рубашке, сером однобортном жакете Catherine Walker светло-серого цвета в клетку, черные прямых брюках со стрелками и обула низкие ботильоны от Gianvito Rossi на устойчивом каблуке.
Дополнила образ Кейт черным кожаным поясом с золотой пряжкой и уложила свои каштановые волосы в свободные волны. На ее лице был легкий макияж, ногти она оставила без покрытия, а на пальце сверкало несколько колец.
Также у Уэльских сегодня запланирован визит на спасательную станцию Королевской национальной спасательной службы. Ждем свежих фотографий.
Напомним, вчера мама Кейт — Кэрол Миддлтон — появилась на скачках в Челтнеме в шляпе дочери и с сумкой Birkin, которая оказалась новинкой в ее скромном ранее гардеробе.