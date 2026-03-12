Принцесса Кейт сочетала жакет с новыми ботильйонами, появившись в пивоварне с Уильямом

Кейт и Уильям Уэльские / © Getty Images

Реклама

Королевская чета побывала в пивоварне Southwark Brewing Company в Лондоне, где они учились разливать пиво, а также Кэтрин продемонстрировала мастер-класс помешивания пива в варочном котле.

Также супруги приехали на лондонский рынок Бороу-Маркет, осмотрев прилавки этого культового продуктового места. В ходе этого ранее не анонсированного визита пара посетила отмеченный наградами сырный прилавок, кофейню, помогающую бездомным, и известную кондитерскую.

Кейт и Уильям Уэльские / © Getty Images

Принцесса Уэльская сегодня выбрала достаточно простой, но стильный образ. Она была в голубой рубашке, сером однобортном жакете Catherine Walker светло-серого цвета в клетку, черные прямых брюках со стрелками и обула низкие ботильоны от Gianvito Rossi на устойчивом каблуке.

Реклама

Кейт и Уильям Уэльские / © Associated Press

Кейт и Уильям Уэльские / © Associated Press

Кейт и Уильям Уэльские / © Associated Press

Дополнила образ Кейт черным кожаным поясом с золотой пряжкой и уложила свои каштановые волосы в свободные волны. На ее лице был легкий макияж, ногти она оставила без покрытия, а на пальце сверкало несколько колец.

Принцесса Уэльская / © Associated Press

Принцесса Уэльская / © Associated Press

Кейт и Уильям Уэльские / © Associated Press

Также у Уэльских сегодня запланирован визит на спасательную станцию Королевской национальной спасательной службы. Ждем свежих фотографий.

Принцесса Уэльская / © Associated Press

Напомним, вчера мама Кейт — Кэрол Миддлтон — появилась на скачках в Челтнеме в шляпе дочери и с сумкой Birkin, которая оказалась новинкой в ее скромном ранее гардеробе.