Билл Редстон и принцесса Кейт / © Associated Press

11 ноября Кэтрин посетила поминальную службу в Национальном мемориальном дендрарии. После церемонии королевская особа смогла встретиться с ветеранами, участвовавшими в боевых действиях во Второй мировой войне.

Принцесса Кейт опустилась на колени и взялась за руки со 100-летним ветераном Биллом Редстоном, пока они беседовали, она воспользовалась возможностью спросить Редстона о его долголетии. И выяснила, что секретом его долголетия является поддержание хорошей физической формы. Билл Редстон в 65 лет пробежал Лондонский марафон, а в следующем году — Нью-Йоркский, пишет People.

Во время церемонии принцесса Кейт почтила память погибших минутой молчания и возложила венок с рукописной запиской. «В память о тех, кто принес высшую жертву, мы будем помнить их», — написала она, подписав послание своим именем: «Кэтрин».

