ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
325
Время на прочтение
1 мин

Принцесса Кейт спросила у ветерана секрет его долголетия — и была впечатлена ответом

Принцесса Уэльская держалась за руки и беседовала с ветераном Биллом Редстоном после церемонии в честь Дня перемирия, и он поделился с ней секретом своего долголетия.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Билл Редстон и принцесса Кейт

Билл Редстон и принцесса Кейт / © Associated Press

11 ноября Кэтрин посетила поминальную службу в Национальном мемориальном дендрарии. После церемонии королевская особа смогла встретиться с ветеранами, участвовавшими в боевых действиях во Второй мировой войне.

Принцесса Кейт опустилась на колени и взялась за руки со 100-летним ветераном Биллом Редстоном, пока они беседовали, она воспользовалась возможностью спросить Редстона о его долголетии. И выяснила, что секретом его долголетия является поддержание хорошей физической формы. Билл Редстон в 65 лет пробежал Лондонский марафон, а в следующем году — Нью-Йоркский, пишет People.

Билл Редстон и принцесса Кейт / © Associated Press

Билл Редстон и принцесса Кейт / © Associated Press

Во время церемонии принцесса Кейт почтила память погибших минутой молчания и возложила венок с рукописной запиской. «В память о тех, кто принес высшую жертву, мы будем помнить их», — написала она, подписав послание своим именем: «Кэтрин».

Принцесса Уэльская Кейт / © Associated Press

Принцесса Уэльская Кейт / © Associated Press

Дата публикации
Количество просмотров
325
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie