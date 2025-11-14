- Дата публикации
Принцесса Кейт спросила у ветерана секрет его долголетия — и была впечатлена ответом
Принцесса Уэльская держалась за руки и беседовала с ветераном Биллом Редстоном после церемонии в честь Дня перемирия, и он поделился с ней секретом своего долголетия.
11 ноября Кэтрин посетила поминальную службу в Национальном мемориальном дендрарии. После церемонии королевская особа смогла встретиться с ветеранами, участвовавшими в боевых действиях во Второй мировой войне.
Принцесса Кейт опустилась на колени и взялась за руки со 100-летним ветераном Биллом Редстоном, пока они беседовали, она воспользовалась возможностью спросить Редстона о его долголетии. И выяснила, что секретом его долголетия является поддержание хорошей физической формы. Билл Редстон в 65 лет пробежал Лондонский марафон, а в следующем году — Нью-Йоркский, пишет People.
Во время церемонии принцесса Кейт почтила память погибших минутой молчания и возложила венок с рукописной запиской. «В память о тех, кто принес высшую жертву, мы будем помнить их», — написала она, подписав послание своим именем: «Кэтрин».