Принцесса Кейт стала «вечной иконой стиля»: вспоминаем эффектные выходы будущей королевы

Принцесса Уэльская / © Getty Images

Британский журнал Vogue опубликовал свой первый список самых стильных людей, в котором представлены 50 самых влиятельных британских икон стиля. Издание называет эту уважаемую группу «формирователями культуры», которые помогли «вывести британскую моду на мировой уровень».

В их числе и 43-летняя принцесса Уэльская, вошедшая в категорию «Вечные вдохновительницы» наряду с Алексой Чанг, Сиенной Миллер, Кейт Мосс, Наоми Кэмпбелл и Викторией Бекхэм, пишет People.

«Любой разговор о британском стиле был бы неполным без упоминания этих женщин, каждая из которых внесла свой вклад как минимум в один (иногда несколько) знаковых моментов в отношениях нации с модой», — сообщает издание. «…Их гардеробы совершенно разные, но у них есть нечто общее: все они оказывают влияние, столь же устойчивое, сколь и узнаваемое».

Британский Vogue также отмечает, как «тихая поддержка принцессы Уэльской может изменить траекторию развития бренда».

Согласно многочисленным источникам, принцесса Кейт очень активно участвует в процессе создания своего образа и делает большую часть работы сама, при помощи своего персонала, который координирует выбранные ею наряды. Ранее, мы сообщали, что ее стилист Наташа Арчер покинула эту должность ранее в этом году.