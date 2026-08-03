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Принцесса Кейт таких не носит: королева Испании появилась на публике в эффектном красном платье с разрезом
Её Величество продемонстрировала свои рельефные руки в облегающем платье
53-летняя королева Испании Летиция появилась на церемонии закрытия кинофестиваля Atlàntida Mallorca Film Fest, которая состоялась в культурном центре La Misericordia в Пальма-де-Майорке.
Для вечернего выхода она выбрала эффектное платье от бренда Carolina Herrera насыщенного винного оттенка. Это было асимметричное платье длины миди, повторяющее силуэт, а драпировка по всей длине наряда дополнительно подчеркивала стройную фигуру.
У платья было одно обнажённое плечо и разрез сбоку с застёжкой-молнией. Крой особо выделял бицепсы королевы, ведь Летиция известна своей спортивной фигурой.
Бордовое платье она дополнила мюлями от Gucci из бежевой кожи и золотистым клатчем от испанского бренда Isabel Guarch.