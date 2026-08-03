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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
133
Время на прочтение
1 мин

Принцесса Кейт таких не носит: королева Испании появилась на публике в эффектном красном платье с разрезом

Её Величество продемонстрировала свои рельефные руки в облегающем платье

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Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
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Королева Испании Летиция

Королева Испании Летиция / © Getty Images

53-летняя королева Испании Летиция появилась на церемонии закрытия кинофестиваля Atlàntida Mallorca Film Fest, которая состоялась в культурном центре La Misericordia в Пальма-де-Майорке.

Для вечернего выхода она выбрала эффектное платье от бренда Carolina Herrera насыщенного винного оттенка. Это было асимметричное платье длины миди, повторяющее силуэт, а драпировка по всей длине наряда дополнительно подчеркивала стройную фигуру.

Королева Испании Летиция / © Getty Images

Королева Испании Летиция / © Getty Images

У платья было одно обнажённое плечо и разрез сбоку с застёжкой-молнией. Крой особо выделял бицепсы королевы, ведь Летиция известна своей спортивной фигурой.

Бордовое платье она дополнила мюлями от Gucci из бежевой кожи и золотистым клатчем от испанского бренда Isabel Guarch.

Королева Испании Летиция / © Getty Images

Королева Испании Летиция / © Getty Images

Комментарии
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Дата публикации
Количество просмотров
133
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