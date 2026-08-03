Принцесса Кейт таких не носит: королева Испании появилась на публике в эффектном красном платье с разрезом

Королева Испании Летиция / © Getty Images

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53-летняя королева Испании Летиция появилась на церемонии закрытия кинофестиваля Atlàntida Mallorca Film Fest, которая состоялась в культурном центре La Misericordia в Пальма-де-Майорке.

Для вечернего выхода она выбрала эффектное платье от бренда Carolina Herrera насыщенного винного оттенка. Это было асимметричное платье длины миди, повторяющее силуэт, а драпировка по всей длине наряда дополнительно подчеркивала стройную фигуру.

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Королева Испании Летиция / © Getty Images

У платья было одно обнажённое плечо и разрез сбоку с застёжкой-молнией. Крой особо выделял бицепсы королевы, ведь Летиция известна своей спортивной фигурой.

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Бордовое платье она дополнила мюлями от Gucci из бежевой кожи и золотистым клатчем от испанского бренда Isabel Guarch.

Королева Испании Летиция / © Getty Images

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