- Дата публикации
-
- Категория
- Общество
- Количество просмотров
- 216
- Время на прочтение
- 2 мин
Принцесса Кейт в 2016-м и 2026-м: сравниваем фото с разницей в десять лет
В соцсетях набирает оборотов тренд «2026 — это новый 2016». Мы тоже решили вспомнить, как десять лет назад выглядела принцесса Уэльская Кэтрин.
В 2016 году Кейт только исполнилось 34 года, она уже была мамой двоих детей — принца Джорджа и принцессы Шарлотты, а через еще два года у нее родился третий ребенок — сын принц Луи.
На этом фото Кейт посетила рождественскую вечеринку для волонтеров молодежной службы The Mix в декабре 2016 года в Лондоне. На ней было милое платье в мелкий красный цветочек с поясом на талии, а густые волосы имели насыщенный каштановый оттенок.
На этом снимке Кэтрин присутствует на специальном собрании отряда скаутов-волчат из района Кингс-Линн, посвященном 100-летию скаутского движения в Кингс-Линне. Образ на Кейт максимально простой: молочный удлиненный джемпер с высокой горловиной и узкие черные брюки.
А здесь тогда еще герцогиня Кембриджская прибывает в Маурицхейс на выставку «Дома в Голландии: Вермеер и его современники из британской королевской коллекции» в Гааге. На ней голубой юбочный костюм с баской, волосы собраны в низкий пучок, а на ногах песочные замшевые туфли.
А на этом фото принцесса Уэльская принимает женскую сборную по регби в Виндзорском замке 15 января 2026 года. На ней красный брючный костюм от Alexander McQueen, замшевые туфли на каблуках от Gianvito Rossi и новая подвеска на шее.