Принцесса Кейт в 2016-м и 2026-м: сравниваем фото с разницей в десять лет

Кейт Миддлтон в 2016 и в 2026 годах / © Getty Images

В 2016 году Кейт только исполнилось 34 года, она уже была мамой двоих детей — принца Джорджа и принцессы Шарлотты, а через еще два года у нее родился третий ребенок — сын принц Луи.

На этом фото Кейт посетила рождественскую вечеринку для волонтеров молодежной службы The Mix в декабре 2016 года в Лондоне. На ней было милое платье в мелкий красный цветочек с поясом на талии, а густые волосы имели насыщенный каштановый оттенок.

Кейт в 2016 году / © Getty Images

На этом снимке Кэтрин присутствует на специальном собрании отряда скаутов-волчат из района Кингс-Линн, посвященном 100-летию скаутского движения в Кингс-Линне. Образ на Кейт максимально простой: молочный удлиненный джемпер с высокой горловиной и узкие черные брюки.

Кейт в 2016 году / © Getty Images

А здесь тогда еще герцогиня Кембриджская прибывает в Маурицхейс на выставку «Дома в Голландии: Вермеер и его современники из британской королевской коллекции» в Гааге. На ней голубой юбочный костюм с баской, волосы собраны в низкий пучок, а на ногах песочные замшевые туфли.

Кейт в 2016 году / © Getty Images

А на этом фото принцесса Уэльская принимает женскую сборную по регби в Виндзорском замке 15 января 2026 года. На ней красный брючный костюм от Alexander McQueen, замшевые туфли на каблуках от Gianvito Rossi и новая подвеска на шее.

Кейт в 2026 году / © Associated Press

Кейт в 2026 году / © Associated Press