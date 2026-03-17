Принцесса Кейт в элегантном зеленом пальто с поясом посетила парад в честь Дня Святого Патрика

Принцесса Уэльская Кейт / © Associated Press

Реклама

Кэтрин была назначена полковником Ирландской гвардии в 2022 году после восшествия на престол короля Чарльза, сменив принца Уильяма, занимавшего этот пост с 2011 года. 44-летняя принцесса Уэльская регулярно посещала мероприятия в честь Дня Святого Патрика с участием Ирландской гвардии с 2012 года, часто вместе со своим мужем, принцем Уильямом, который ранее служил полковником Ирландской гвардии и носил алую форму подразделения на своей королевской свадьбе.

Следуя традиции, принцесса Кейт вручила офицерам и гвардейцам веточки клевера, а также их полковому талисману — ирландскому волкодаву. Мероприятие завершилось королевским салютом и парадом, во время которого принцесса Уэльская приняла салют как полковник.

Ирландская гвардия выполняет двойную роль - первоклассных пехотинцев, специализирующихся на боевых действиях на передовой, а также личной церемониальной охраны монарха, пишет журнал People. Их часто можно увидеть охраняющими Букингемский дворец и Виндзорский замок.

Реклама

Одета сегодня принцесса была в зеленое длинное пальто Alexander McQueen с поясом на талии, обута в черные замшевые сапоги на высоком каблуке из коллекции Ralph Lauren. На ней были серьгb c изумрудами и бриллиантами Asprey London и миниатюрная шляпа Gina Foster, которую она уже неоднократно носила, а на руках перчатки из мериносовой шерсти Cornelia James.

Напомним, завтра Кейт и Уильям к королю Чарльзу и королеве Камилле и будут принимать президента и первую леди Нигерии с государственным визитом.