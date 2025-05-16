Принцесса Кейт в костюме Victoria Beckham: как британский дизайнер оценила выбор будущей королевы

Принцесса Кейт и Виктория Бекхэм / © Associated Press

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Кейт приехала вручать премию королевы Елизаветы II British Fashion Council British Design за британский дизайн в лондонской студии 180 Studios, а выбор наряда стал тонким проявлением поддержки Виктории Бекхэм на фоне яростной вражды ее семьи.

Кейт появилась на церемонии в оливковом костюме Victoria Beckham, под жакет надела белую блузку с рюшами от Knatchbull и обута туфли-лодочки из кожи от Ralph Lauren, дополнив образ серьгами-висюльками с жемчужинами и помолвочным кольцом с сапфиром на пальце. У Кейт были распущены волосы, а на лице был классический макияж.

Принцесса Кейт / © Associated Press

Стоимость такого костюма составляет 1340 фунтов стерлингов (1779 долларов).

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Виктория Бекхэм также является обладателем премии королевы Елизаветы II за британский дизайн.

Источник, близкий к Бекхэмам высказался, заявив, что они считают «действительно замечательным» решение принцессы Кейт поддержать люксовый бренд.

Принцесса Кейт / © Associated Press

«Принцесса Уэльская уже носила наряды от Виктории, и очень здорово видеть, что она снова носит один из них, особенно учитывая, что наряд не был подарен, а был ее собственным решением надеть его», цитирует слова источника express.co.uk. «Обе пары поддерживают благотворительные организации друг друга, а Дэвид и Уильям также являются друзьями, так что между ними царит большое взаимное уважение».

Дэвид Бекхэм и принц Уильям / © Getty Images

Выход принцессы Кейт в свет произошел после недавних сообщений о печальной вражде между Викторией и Дэвидом Бекхэмом, а также их старшим сыном Бруклином и его женой Николой Пельтц.

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Дэвид и Виктория Бекхэм / © Associated Press

Известно, что в начале этого месяца семья легенды футбола праздновала 50-летие, а Бруклин на празднике отсутствовал. Виктория была «разбита горем» из-за размолвки со своей невесткой — Николой Пельтц, которая вышла замуж за Бруклина в 2022 году.

Бруклин и Никола Пельтц Бекхэм / © Associated Press

Также на днях в западных СМИ появилась информация, что принц Гарри и Меган Маркл приглашали Бруклина и Николу на ужин в своей дом в Монтесито.