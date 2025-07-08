Принцесса Кейт в луке от Dior: вместе с мужем принцем Уильямом она встретила президентскую чету Франции

Кейт и Уильям Уэльские / © Associated Press

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Чета Уэльских встретила французских гостей на базе ВВС Нортхолт, прежде чем отправиться с ними в Виндзор, где их ждет торжественный прием от короля Чарльза и королевы Камиллы.

Кэтрин появилась около трапа самолета в жакете Christian Dior и струящейся юбке длины миди такого же цвета, а также в шляпе от Jess Collett. Принцесса дополнила образ серьгами с жемчугом, принадлежавших ранее принцессе Диане, жемчужным ожерельем из коллекции покойной королевы Елизаветы II. Обута Кейт была в бежевые замшевые туфли-лодочки на каблуках, а в руках держала маленький прямоугольный клатч.

Принц Уильям и принцесса Кейт / © Associated Press

Принц Уильям выбрал для торжественного момента темно-синий костюм, белую рубашку и синий галстук в крапинку.

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Президент Франции Эммануэль Макрон и первая леди Брижит Макрон позже встретятся с монаршей четой Великобритании в Виндзорском замке, их также ждем королевский салют в Хоум-парке и Тауэре, посещение выставки экспонатов, связанных с Францией и торжественный банкет вечером.

Брижит Макрон и принцесса Уэльская / © Associated Press

А завтра господин и госпожа Макрон отправятся в Лондон, чтобы увидеть Могилу Неизвестного солдата в Вестминстерском аббатстве, посетить Вестминстерский дворец, где французский лидер выступит перед парламентариями в Королевской галерее, а также встретиться с лидерами оппозиции в Ланкастер-хаусе.

Брижит Макрон, Эммануэль Макрон и принцесса Кейт и принц Уильям / © Associated Press

Брижит Макрон, Эммануэль Макрон и принцесса Кейт и принц Уильям / © Associated Press