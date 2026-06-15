Принцесса Кейт в платье цвета сливочного масла, а герцогиня Софи - в цветочном наряде: дамы на службе Ордена Подвязки

Принцесса Кейт и герцогиня Софи / © Getty Images

Реклама

Принцесса Уэльская Кэтрин прибыла вместе с герцогиней Эдинбурсгкой Софи и обе просто сияли в роскошных луках, стоя на крыльце часовни Святого Георгия, традиционном месте для наблюдения за процессией дам и рыцарей Ордена Подвязки по территории Виндзорского замка.

Кейт и Софи не являются членами Ордена. Орден Подвязки — старейший и высший рыцарский орден в Великобритании, рыцари которого избираются в знак признания их заслуг перед обществом.

Принцесса Кейт и герцогиня Софи / © Getty Images

Это событие в королевском календаре знаменует начало напряженной недели для королевской семьи, ведь завтра стартуют скачки Royal Ascot.

Реклама

Принцесса Уэльская приехала в платье-пальто цвета сливочного масла на пуговицах, дополнив его широкополой шляпой и замшевыми туфялми-лодочками на каблуках, а также прямоугольным клатчем. Длинные волосы Кейт были распущены, на лице макияж, а ушах бриллиантовые серьги в виде дубовых листьев, те самые, которые принцесса носила на своей свадьбе в 2011 году с принцем Уильямом.

Герцогиня Эдинбургская Софи / © Getty Images

Герцогиня Софи выбрала для выхода белое макси-платье с цветочным принтом и глубоким V-образным вырезом, на голове у нее была также широкая шляпа с декором, а в руках она держала платок. Обула Софи кремовые туфли-лодочки из кожи, украшенные жемчужинами. Образ ее дополняли бриллиантовые цветочные серьги и цепочка с крестом на шее.

В процессии сегодня принимают участие несколько членов королевской семьи, в том числе король Чарльз и королева Камилла, принцесса Анна и герцог Эдинбургский.

Cлужба Ордена Подвязки в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке / © Getty Images

Новости партнеров