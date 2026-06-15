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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
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Время на прочтение
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Принцесса Кейт в платье цвета сливочного масла, а герцогиня Софи - в цветочном наряде: дамы на службе Ордена Подвязки

Сегодня днем ​​члены британской королевской семьи присутствуют на ежегодной церемонии награждения Орденом Подвязки в Виндзорском замке.

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Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Принцесса Кейт и герцогиня Софи

Принцесса Кейт и герцогиня Софи / © Getty Images

Принцесса Уэльская Кэтрин прибыла вместе с герцогиней Эдинбурсгкой Софи и обе просто сияли в роскошных луках, стоя на крыльце часовни Святого Георгия, традиционном месте для наблюдения за процессией дам и рыцарей Ордена Подвязки по территории Виндзорского замка.

Кейт и Софи не являются членами Ордена. Орден Подвязки — старейший и высший рыцарский орден в Великобритании, рыцари которого избираются в знак признания их заслуг перед обществом.

Принцесса Кейт и герцогиня Софи / © Getty Images

Принцесса Кейт и герцогиня Софи / © Getty Images

Это событие в королевском календаре знаменует начало напряженной недели для королевской семьи, ведь завтра стартуют скачки Royal Ascot.

Принцесса Уэльская приехала в платье-пальто цвета сливочного масла на пуговицах, дополнив его широкополой шляпой и замшевыми туфялми-лодочками на каблуках, а также прямоугольным клатчем. Длинные волосы Кейт были распущены, на лице макияж, а ушах бриллиантовые серьги в виде дубовых листьев, те самые, которые принцесса носила на своей свадьбе в 2011 году с принцем Уильямом.

Герцогиня Эдинбургская Софи / © Getty Images

Герцогиня Эдинбургская Софи / © Getty Images

Герцогиня Софи выбрала для выхода белое макси-платье с цветочным принтом и глубоким V-образным вырезом, на голове у нее была также широкая шляпа с декором, а в руках она держала платок. Обула Софи кремовые туфли-лодочки из кожи, украшенные жемчужинами. Образ ее дополняли бриллиантовые цветочные серьги и цепочка с крестом на шее.

В процессии сегодня принимают участие несколько членов королевской семьи, в том числе король Чарльз и королева Камилла, принцесса Анна и герцог Эдинбургский.

Cлужба Ордена Подвязки в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке / © Getty Images

Cлужба Ордена Подвязки в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке / © Getty Images

Комментарии
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Дата публикации
Количество просмотров
110
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