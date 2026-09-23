Кейт и Уильям Уэльские / © Associated Press

Реклама

Кейт Миддлтон и принц Уильям встретились на красной дорожке с Томом Крузом на лондонской премьере его нового фильма, которая состоялась в кинотеатре ODEON Luxe Leicester Square.

Принц Уильям и принцесса Кейт / © Associated Press

Принцесса Кейт произвела фурор, появившись в роскошном баклажановом платье от Jenny Packham из шелкового шифона с глубоким декольте, драпировкой на талии и ниспадающей юбкой. Обута Кэтрин была в бархатные туфли-лодочки от Jimmy Choo, а в руках держала клатч из бархата цвета бордо тоже от Jimmy Choo.

Реклама

Принцесса Кейт и Том Круз / © Associated Press

Образ принцесса дополнила серьгами-подвесками с бриллиантами и жемчугом от Collingwood (ранее принадлежавшие принцессе Диане) и ожерельем с аметистами в виде сердца, принадлежавшее королеве-матери (изготовлено в 1923 году, это был подарок королевы Александры леди Элизабет Боуз-Лайон — будущей королеве-матери — по случаю ее свадьбы с герцогом Йоркским, будущим королем Георгом VI).

Реклама

Принцесса Уэльская Кейт / © Associated Press

Ранее это ожерелье носила королева Камилла.

Принцесса Уэльская Кейт / © Associated Press

Принцесса Уэльская Кейт и принц Уильям / © Associated Press

Кейт собрала волосы частично заколкой сзади, сделала выразительный вечерний макияж и сияла. Ее муж принц Уильям надел бархатный пиджак, белую рубашку, галстук-бабочку и черные брюки.

Кейт и Уильям Уэльские / © Associated Press

Напомним, в последний раз Уэльские вместе появлялись на красной дорожке кинопремьеры более четырех лет назад, когда присоединились к Тому Крузу на британской премьере фильма «Топ Ган: Маверик» в мае 2022 года.

Кейт и Уильям Уэльские и Том Круз / © Associated Press

Кейт и Уильям Уэльские / © Associated Press

Новости партнеров