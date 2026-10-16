Принцесса Кейт в скромном луке записала новое видео на природе и поделилась им

Принцесса Кейт / © Instagram принца и принцессы Уэльских

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Фотограф Джош Шиннер запечатлел Кэтрин улыбающейся на камеру в лесистой местности в хаки-куртке поверх свитера с узором. Фотографии были сделаны в связи с запуском новой части ее ключевого проекта, направленного на поддержку самых маленьких членов общества.

Принцесса Кейт поручила своему фонду изучить, как мир природы может помочь улучшить психическое благополучие детей в первые годы жизни, а также тех, кто о них заботится. В рамках нового проекта ее Центр раннего развития детей будет сотрудничать с поместьем ее мужа, принца Уильяма, — герцогством Корнуолл.

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В этот же день, когда были сделаны эти снимки и видео, принц Гарри и Меган Маркл отправились в Ноттингем для участия в ряде благотворительных мероприятий. А Уильям и Кейт Уэльские незаметно отправились в Нанследан, Ньюквей, Корнуолл, где дали старт инициативе принцессы Уэльской.

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Принцесса записала видеообращение, в котором изложила свою точку зрения.

«Новые научные исследования все чаще показывают, насколько важна природа для нашего психологического и физиологического благополучия», — сказала она в видео, опубликованном на странице Кенсингтонского дворца в Instagram.

«Природа — это необыкновенная среда для всех нас, и в наш век технологий и цифровых технологий проводить время на свежем воздухе стало как никогда важно», — добавила она.

Принцесса Уэльская Кейт / © Instagram принца и принцессы Уэльских

«Этот проект посвящен изучению того, как природа, творчество и взаимоотношения могут наилучшим образом способствовать здоровому развитию младенцев и маленьких детей. Мы считаем, что целостный подход к развитию ребенка очень важен, и природа становится прекрасным местом для изучения того, как мы можем успешно развивать социальные и эмоциональные навыки, лежащие в основе здоровья и благополучия на протяжении всей жизни», — продолжила Кейт.

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«Я надеюсь, что благодаря этому практическому исследованию, основанному на взаимодействии с природой, мы сможем создать благоприятную среду, которая сделает природу более доступной, принося пользу младенцам, маленьким детям и их семьям по всей Великобритании».

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