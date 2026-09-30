Принцесса Кейт в стильном зеленом блейзере приехала с мужем Уильямом на стадион

Принц Уильям и принцесса Кейт / © Associated Press

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Принц Уильям и Кейт посетили регбийный стадион Хедингли, домашнюю арену команды «Лидс Райнос», чтобы узнать о трогательной работе легенд регби Роба Берроу и Кевина Синфилда по повышению осведомленности о боковом амиотрофическом склерозе (БАС).

Королевская чета ознакомилась с богатой историей клуба.

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Принц Уильям и принцесса Кейт / © Associated Press

Бывший звезда регби Роб Берроу скончался в июне 2024 года в возрасте всего 41 года. Диагноз «дегенеративное заболевание» ему поставили в 2019 году, после чего он запустил вдохновляющую кампанию по повышению осведомленности об этом заболевании, пишет Hello!.

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Принц Уильям и принцесса Кейт / © Associated Press

Позже Уильям и Кейт, которая является покровительницей Регбийной футбольной лиги, организовали для Кевина настоящий сюрприз, отправившись на стадион DIY Kitchens в Уэйкфилде, чтобы поприветствовать его.

Принц Уильям и принцесса Кейт / © Associated Press

Принц Уильям и принцесса Кейт / © Associated Press

Принц Уильям и принцесса Кейт / © Associated Press

Принцесса облачилась в этот день в темно-зеленый блейзер, черный топ и темные брюки-клеш, обула кожаные туфли-лодочки на устойчивых каблуках, дополнив образ серьгами-висюльками, распустила волосы, уложив их красивыми локонами и сделала выразительный дневной макияж.

Принц Уильям и принцесса Кейт / © Associated Press

Ранее, напомним, стильная принцесса Уэльская посетила благотворительную организацию в Саутенде по случаю Недели осведомленности о проблемах зависимости, где показала другой стильный образ в блейзере.

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