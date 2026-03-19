Принцесса Кейт выбрала "прическу со смыслом" для своего нового публичного выхода

Принцесса была одета в зеленое длинное пальто Alexander McQueen с поясом на талии, обута в черные замшевые сапоги на высоком каблуке из коллекции Ralph Lauren. На ней были серьги c изумрудами и бриллиантами Asprey London и миниатюрная шляпа Gina Foster, которую она уже неоднократно носила, а на руках перчатки из мериносовой шерсти Cornelia James.

Кэтрин также уложила свои длинные каштановые волосы в закрученную косу, и, как говорят эксперты, ее прическа была вдохновлена ​​кельтским стилем.

Стилист Лиэнн Джонс рассказала журналу Hello!: «Заплетенная коса, превращенная в аккуратный узел, — это особенно элегантный штрих, и мне интересно, не создает ли она ощущение тонкого повествования. Косу можно интерпретировать как отсылку к ирландскому наследию и кельтскому фольклору, где традиционные прически часто включали замысловатые косы, символизирующие статус и идентичность.

Ни одна деталь гардероба Кейт не появляется спонтанно, поэтому не удивительно, если сочетание насыщенных зеленых оттенков и этой плетеной детали будет ненавязчивой данью уважения современной Ирландии», — добавила она.

