Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
221
Время на прочтение
1 мин

Принцесса Кейт выпустила специальное летнее видео во время отпуска с мужем и детьми

Принцесса Кейт выпустила новое видео, в котором рассказала о семейных ценностях во время летних каникул.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Принцесса Кейт

Принцесса Кейт / © Getty Images

Сейчас Кейт, Уильям и трое их детей наслаждаются отдыхом и летними каникулами.

«Лето — пора изобилия. Подобно тому, как распускаются цветы и созревают фрукты, мы также вспоминаем о нашем собственном потенциале роста. Это время разжечь свой внутренний огонь и исследовать собственное творчество, увлечения и мечты. Когда мы наслаждаемся солнечными часами, друзья и семьи собираются вместе: играют, общаются, проводят время вместе. Мы ценим радость, которую можно найти даже в самых мимолетных моментах и общих переживаниях», — говорит Кэтрин за кадром.

«Наша жизнь расцветает, когда мы дорожим узами любви и дружбы. Так что откройте свои сердца; пойте, танцуйте, играйте. Дни еще долгие, так что просто любите и будьте любимы», — дополнила принцесса Уэльская.

Видео воплощает дух лета и включает в себя кадры, снятые в Шеффилде, Брэдфорде, Северном Уэльсе и Англси, а также на южном побережье.

Принц Уильям с тремя детьми / © Associated Press

Принц Уильям с тремя детьми / © Associated Press

Это серия видеороликов, которую принцесса начала в начале этого года, опубликовав ролик на весеннюю тематику еще в мае. Серия видеороликов представляет собой ежеквартальное восхваление первозданной красоты сменяющих друг друга времен года по всей Великобритании.

Кейт и Уильям Уэльские / © Associated Press

Кейт и Уильям Уэльские / © Associated Press

