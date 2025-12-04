Принцесса Кейт вышла в новой тиаре: что известно об уникальном украшении с бриллиантами и рубинами

Принцесса Кейт и принц Уильям / © Associated Press

Для роскошного банкета в Виндзорском замке принцесса Уэльская выбрала впервые за долгое время новую тиару, чем очень удивила, поскольку в последние годы отдавала предпочтение только нескольким любимым украшениям. На этот раз Кэтрин появилась в уникальном изделии, которое является не только семейной реликвией, а и невероятным произведением ювелирного искусства и это тиара которая носит название «Восточная тиара-кольцо королевы Виктории».

Принцесса Кейт и принц Уильям / © Getty Images

Как и многие украшения королевы Виктории, эта тиара была спроектирована ее мужем принцем Альбертом. Она была изготовлена примерно в 1853 году ювелирной компанией Garrards и украшена лотосами и семнадцатью могольскими арками и инкрустирована 2 600 бриллиантами. После смерти Виктории тиара стала королевской реликвией и передана короне, чтобы ее могли носить будущие королевы.

Принцесса Кейт и принц Уильям / © Associated Press

Изначально в тиаре центральное место занимали опалы, одни из любимых камней принца Альберта, однако невестка Виктории, королева Александра, считая опалы несчастливыми камнями, заменила их рубинами из различных индийских украшений, которые были в сокровищнице. Также семнадцать могольских арок были уменьшены до одиннадцати, а части тиары сделали съемными, чтобы их можно было заменять на крупные бриллианты. Однако несмотря на изменения она почти не носила это украшение и тиару не видели на публике пока в 1936 году пока ее не передали новой королеве Елизавете (королеве-матери). Украшение быстро стало одним из его любимых ювелирных изделий и именно в нем она часто выходило в свет и фотографировалось для портретов.

Королева-мать / © Getty Images

После смерти короля Георга VI тиара должна была перейти к новой королеве Елизавете II. Однако, понимая, как сильно ее мать любила это украшение, позволила ей оставить его себе и носить дальше. Елизавета II говорила: «Мама все вернет».

Когда Королева-мать умерла, «Восточная тиара-кольцо» перешла к Елизавете II и она носила ее только один раз за время своего правления — во время поездки на Мальту в 2005 году.

Королева Елизавета / © Getty Images

Теперь же эта роскошная и изящная драгоценность снова радует публику и надеемся мы увидим ее на Кэтрин еще не раз.