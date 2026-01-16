Принцесса Кейт вышла в свет с новой особенной подвеской на шее: что о ней известно

Принцесса Уэльская / © Getty Images

Будущая королева выглядела потрясающе в эффектном красном деловом костюме от Alexander McQueen, дополнив наряд замшевыми туфлями на каблуках от Gianvito Rossi и рубашкой от своего любимого Holland Cooper.

Но наше внимание привлекла новая подвеска на шее жены принца Уильяма.

Принцесса Уэльская / © Associated Press

Кейт надела золотую подвеску с гранатом от Auris Jewellery, стоимостью почти 800 долларов. Гранат — это камень января месяца, а у Кэтрин в январе день рождения. Так как ранее мы не видели на ней эту подвеску, то можем предположить, что это один из ее подарков ко дню рождения 9 января.

Принцесса Уэльская / © Getty Images

Колье из желтого золота 9 карат с гранатом входит в коллекцию «Бали: камни рождения». Золотой диск, на котором можно выгравировать имя или особую дату, отполирован с одной стороны и матирован с другой, поэтому его можно носить как вертикально, так и горизонтально. Потрясающий гранат прекрасно дополняет его», — говорится на сайте ювелирного бренда.

Поклонники королевской семьи были более чем впечатлены эффектным образом Кэтрин.

Принцесса Уэльская на приеме в Виндзорском замке / © Associated Press

