Принцесса Кейт вышла в свет с новым украшением в виде сердца: как выглядит изделие

Принцесса Уэльская / © Getty Images

На встречу с новым архиепископом Кентерберийским, дамой Сарой Маллалл, Кэтрин прибыла в коричневом длинном платье с поясом на талии от Edeline Lee, поверх него надела пальто Catherine Walker и обула замшевые туфли-лодочки на каблуках. А ее образ дополняло золотое украшение на шее — колье от бренда Daniella Draper, символизирующее «любовь и связь».

Дама Сара Маллалли, принц и принцесса Уэльские / © Associated Press

На сайте бренда пишут, что это романтичное украшение, вдохновленное небесными мотивами, изготовленное вручную из переработанного 9-каратного золота и инкрустированное пятью бриллиантами. Кулон в форме сердца украшен ручной гравировкой в ​​виде пяти изящных звезд, окружающих слово «Любовь», символизирующее вечную привязанность под звездным небом. Подвешенное на классической цепочке, это колье имеет глубокий смысл и станет идеальным памятным подарком или трогательным сувениром.

Фото бренда danielladraper.com

Стоимость такого украшения составляет 1555 фунтов стерлингов или 2 112 долларов. Кейт удачно подобрала колье к образу, которое стало отличным акцентом.

Принцесса Уэльская / © Getty Images

Ранее, напомним, мы показывали любимые украшения принцессы Уэльской для повседневных выходов.