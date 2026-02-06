- Дата публикации
Принцесса Кейт вышла в свет с новым украшением в виде сердца: как выглядит изделие
В четверг во время официального мероприятия в Лондоне принцесса Уэльская Кэтрин продемонстрировала новое украшение и мы решили рассмотреть его детальнее.
На встречу с новым архиепископом Кентерберийским, дамой Сарой Маллалл, Кэтрин прибыла в коричневом длинном платье с поясом на талии от Edeline Lee, поверх него надела пальто Catherine Walker и обула замшевые туфли-лодочки на каблуках. А ее образ дополняло золотое украшение на шее — колье от бренда Daniella Draper, символизирующее «любовь и связь».
На сайте бренда пишут, что это романтичное украшение, вдохновленное небесными мотивами, изготовленное вручную из переработанного 9-каратного золота и инкрустированное пятью бриллиантами. Кулон в форме сердца украшен ручной гравировкой в виде пяти изящных звезд, окружающих слово «Любовь», символизирующее вечную привязанность под звездным небом. Подвешенное на классической цепочке, это колье имеет глубокий смысл и станет идеальным памятным подарком или трогательным сувениром.
Стоимость такого украшения составляет 1555 фунтов стерлингов или 2 112 долларов. Кейт удачно подобрала колье к образу, которое стало отличным акцентом.
