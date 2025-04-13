Принцесса Лаурентин в топе с цветами, а ее дочь в лимонном жакете: дам запечатлели возле бутика

Принцесса Лаурентин и ее дочь Элоизе / © Getty Images

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Принцесса Лаурентин и ее дочь Элоизе в прошлом году открыли магазин винтажной одежды My Lima Lima. В бутике нидерландские принцессы продают винтажную одежду и собирают деньги на благотворительность.

Теперь они празднуют первую годовщину работы этого бутика.

Принцесса Лаурентин и ее дочь Элоизе / © Getty Images

На новом совместном фото мама и дочь появились в ярких образах. Лаурентин облачилась в пеструю белую блузку с крупным цветочным принтом и красные широкие брюки она дополнила розовым поясом на талии, а обута была в красные мокасины. У нее был яркий макияж, крупные серьги в ушах и несколько золотых браслетов и часы на запястье.

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Элоизе была в лимонном жилете и удлиненном жакете, широких джинсах-клеш и обута в леопардовые туфли. У нее были золотые серьги-висюльки в ушах, золотая цепочка на шее, светлый маникюр и кольцо на пальце в виде кошачьего глаза. Волосы девушка распустила, а макияж на ее лице был в натуральных оттенках.