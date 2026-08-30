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ТСН в социальных сетях

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Категория
Общество
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Принцесса Леонор и инфанта София: в чем секрет их крепкой связи

Принцесса Леонор и инфанта София вот-вот встанут на совершенно разные пути, но одно, кажется, останется неизменным между ними - их связь.

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Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Инфанта София и принцесса Леонор

Инфанта София и принцесса Леонор / © Getty Images

В последние дни своего пребывания на Майорке дочери короля Филиппа VI и королевы Летиции в очередной раз продемонстрировали близость, которая определяла их отношения с детства, как раз перед тем, как их академические пути снова разойдутся.

Разница между их будущим очевидна. Принцессе Леонор суждено стать королевой Испании, и каждый этап ее образования связан с этой ответственностью. А инфанта София имеет больше свободы в выборе собственного пути, пишет royalfamily.news.

Инфанта София и принцесса Леонор / © Instagram испанской королевской семьи

Инфанта София и принцесса Леонор / © Instagram испанской королевской семьи

Известно лишь то, что обе девушки получили очень похожее воспитание и поддерживали постоянную связь с тех пор, как Леонор уехала учиться в Уэльс. И даже сейчас, когда сестры разъедуться в разные учебные заведения, они по-прежнему ежедневно поддерживают связь посредством сообщений или видеозвонков. Такая близость может быть особенно ценной в семье, где их обязанности будут совершенно разными, и где София сможет сформировать собственную личность, отличную от роли наследницы сестры.

Инфанта София и принцесса Леонор / © Getty Images

Инфанта София и принцесса Леонор / © Getty Images

Вскоре, инфанта София отправится в Париж, чтобы начать второй курс университета, а принцесса Леонор после завершения военной подготовки начнет учебу в Университете Карлоса III в Гетафе.

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