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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
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Время на прочтение
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Принцесса Леонор продемонстрировала свою самую экстравагантную укладку

Наследница испанского престола – принцесса Леонор – находится сейчас вместе со своей семьей в Пальма-де-Майорке – любимом месте испанской королевской семьи, где находится еще одно их поместье, куда они приезжают на летний отдых.

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Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Принцесса Леонор

Принцесса Леонор / © Getty Images

Недавно принцесса Леонор посещала ужин для представителей власти во дворце Маривент в Пальма-де-Майорке, который организовали ее родители – король Филипп VI и королева Летиция. Мероприятие также посетила младшая сестра Леонор – инфанта София и их бабушка – королева София.

Испанские принцессы появились на мероприятии в ярких платьях и с золотыми аксессуарами. Леонор выбрала яркое платье от испанского бренда Thinking Mu и дополнила образ легкой летней прической, которая ей очень к лицу.

Принцесса Леонор / © Getty Images

Принцесса Леонор / © Getty Images

Принцесса сделала объемные волнистые локоны, которые прекрасно гармонировали с ее летним нарядом и подчеркнула свою естественную красоту выразительным макияжем.

Обычно наследница престола предпочитает лаконичность в образах и часто собирает волосы в пучки или хвосты, а вот ее младшая сестра София, наоборот, любит носить распущенные волосы.

Принцесса Леонор и инфанта София / © Getty Images

Принцесса Леонор и инфанта София / © Getty Images

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