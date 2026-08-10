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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
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Время на прочтение
1 мин

Принцесса Леонор с сестрой инфантой Софией вышли в свет в эффектных летних луках

Принцесса Леонор и инфанта София наслаждаются временем, проведенным с их семьей в Пальма-де-Майорке, где они обычно проводят отпуска в августе.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Принцесса Леонор и инфанта София

Принцесса Леонор и инфанта София / © Getty Images

Девушки составили компанию своим родителям — королеве Летиции и королю Филиппу VI на семейном ужине в ресторане Mia, где к ним присоединилась также бабушка принцесс — 87-летняя королева София.

Принцесса Леонор надела в этот день платье с открытой спиной от Babbaki Official, дополнив образ клатчем розового цвета от Adolfo Dominguez и темно-синими эспадрильями на платформе Espadrilles Icon. Ее волосы были распущены, на лице макияж, а на запястье широкий золотой браслет.

Принцесса Леонор и инфанта София / © Getty Images

Принцесса Леонор и инфанта София / © Getty Images

Ее младшая сестра инфанта София надела хорошо знакомое нам платье, которое ранее носила ее мать Летиция и сестра Леонор от Desigual x Stella Jean длины миди, с оборками и открытыми плечами. И обула белые эспадрильи с завязками лентами вокруг ноги. Девушка также распустила волосы и сделала макияж.

Королева Летиция также выбрала легкий летний лук в белом платье и продемонстрировала новую сумку из лимитированной коллекции Heimat Atlántica.

Королева Летиция / © Getty Images

Королева Летиция / © Getty Images

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