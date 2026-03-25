Принцесса Леонор сходила с друзьями за бургерами: очевидцы поделились подробностями
Испанская принцесса, старшая дочь королевы Летиции и короля Филиппа VI, сейчас учится на третьем курсе военной подготовки в Главной военно-воздушной и космической академии в Сан-Хавьере. Но ее студенческая жизнь не переполнена только лишь учебой и официальными обязательствами.
Леонор редко появляется на публике, поскольку сейчас ее расписание в основном сосредоточено на обучении, но недавно ее видели в одном из заведений, куда она приехала за едой.
Испанская газета La Opinión de Murcia сообщила, что Леонор совершила поездку в Пилар-де-ла-Орадада, город к югу от Аликанте, расположенный всего в 17 минутах езды от академии, в компании друзей. Они хотели поужинать в La Terrazita de Cristóbal, популярном стейк-хаусе в этом районе с террасой для отдыха и широким выбором блюд, пишет royalfamily.news.
Всего за несколько минут до их визита ресторан получил уведомление о прибытии принцессы Астурийской, сначала туда вошли сотрудники охраны, чтобы проверить помещение, а затем прибыла и сама Леонор.
По словам представителей ресторана, принцесса Леонор заказала колу и гамбургер, и никто из посетителей не обратил на нее внимания. Заведение отказалось предоставлять какие-либо дополнительные подробности. Они лишь уточнили, что были рады видеть ее в качестве клиентки.