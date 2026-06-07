Принцесса Леонор совершила свой первый прыжок с парашютом: дворец показал потрясающие кадры

Принцесса Леонор / © Getty Images

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20-летняя дочь короля Испании Филиппа VI и королевы Летиции завершила базовый курс парашютной подготовки в Военной школе парашютистов имени Мендеса Парады.

Наследница испанского престола стала первой представительницей испанской королевской семьи, прошедшей курс парашютной подготовки в рамках военной подготовки.

Леонор присоединилась к своим однокурсникам на базовом курсе парашютной подготовки в Военной школе парашютистов имени Мендеса Парады, причем некоторые прыжки с парашютом проходили ночью.

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В новом видео, опубликованном на официальной странице испанской королевской семьи в Instagram показали, как это происходило.

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«После тренировок вместе с почти полусотней коллег из Генеральной академии авиации и космонавтики (ГАА) принцесса Астурийская совершила несколько прыжков с парашютом и проявила себя как первопроходец, став первой представительницей испанской королевской семьи, прошедшей курс парашютной подготовки в рамках военной подготовки.

«Таким образом, принцесса Астурийская завершает базовый курс парашютной подготовки в Военной школе парашютистов имени Мендеса Парады (авиабаза Алькантарилья, Мурсия), который она прошла в дополнение к своей военной подготовке в AGA, и получает диплом и знак отличия „Охотник за парашютами“, — говорится в сообщении.

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Принцесса Леонор и король Филипп VI / © Associated Press

Леонор следует по стопам своего отца, короля Филиппа VI, и деда, короля Хуана Карлоса I, которые также прошли военную службу. Принцесса Астурийская, как сообщается, стала первой, кто получил знак парашютиста.

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