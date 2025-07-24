Принцесса Леонор и инфанта София / © Getty Images

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Сестры посетили деревню Сан-Марти-Вель и Фонд Нандо и Эльзы Перетти в сопровождении молодых людей, участвующих в программах Фонда, основанного в 2000 году. Этот фонд был создан благодаря чувству гражданского долга Эльзы Перетти, ее стремлению «отдать долг» обществу и бороться с растущим социально-экономическим неравенством и деградацией планеты.

Принцесса Леонор сегодня снова появилась на публике в брюках (на этот раз светлых в полоску) и белом жакете, под который надела белый топ. У нее в ушах были золотые серьги, на шее золотое колье, несколько колец на пальцах, а в руках она несла небольшую молочную сумку. Обула принцесса белые эспадрильи на платформе, несколько прядей волос собрала заколкой сзади и сделала дневной макияж.

Принцесса Леонор и инфанта София / © Getty Images

Ее сестра София выбрала для выхода мятный костюм, который состоял из укороченного жакета и широких укороченных брюк, сочетая наряд с белым топом и нюдовыми остроносыми балетками без каблуков. Ранее мы рассказывали, почему инфанта София не носит обувь на каблуках. У девушки были распущены волосы, а на лице был легкий макияж.

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Вчера вечером, напомним, обе сестры посетили церемонию «Принцессы Жироны» в Барселоне, а в Instagram королевского дворца показали фото.

Испанская королевская семья на церемонии «Принцессы Жироны» / © Getty Images