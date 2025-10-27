Королева Летиция, инфанта София, король Филипп VI, принцесса Леонор / © Getty Images

Старшая дочь королевы Летиции и короля Филиппа VI — принцесса Леонор — и ее младшая сестра — инфанта София — присутствовали на церемонии «Принцессы Астурийской» в театре Кампоамор в Овьедо, где Леонор вручала награды победителям.

А на следующий день девушки посетили деревню Вальдесото, которая была признана образцовой деревней Астурии 2025 года.

Принцесса Леонор приехала на встерчу с жителями деревне в замшевом тренчкоте цвета верблюжьей шерсти от Monpiel, джинсовой комбинезоне на пуговицах Ramsos Place и обута в замшевые ботинки lmdi collection на невысоких каблуках. Леонор собрала волосы в хвост, сделала макияж и дополнила лук кольцом из позолоты от Pdpaola Jewelry, а также золотыми серьгами.

Инфанта София тоже выглядела стильно. Она была в шерстяном жакете с воротником серого цвета от & Other Stories, белом топе и широких синих джинсах. Девушка распустила длинные русые волосы и сделала натуральный макияж, а из украшений выбрала когда-то любимое кольцо ее матери Летиции от Karen Hallam.

Напомним, ранее мы показывали, в каких образах сестры появились на самой церемонии.