Инфанта София и принцесса Леонор / © Instagram испанской королевской семьи

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Это был одновременно королевский и спортивный момент, так как наследники испанского и британского престолов впервые встретились на публике, подбадривая свои команды.

Для этого публичного выхода принцесса Леонор выбрала белые брюки, подходящий к ним топ и безупречный блейзер темно-синего цвета в полоску, а обута была в белые кроссовки. У девушки были распущены волосы, а на шее была золотая подвеска, которую ей подарили в Сан-Марти-Велл, созданную Эльзой Перетти для Tiffany, и серьги, которые мы уже видели у королевы Летиции. Волосы принцессы были распущены.

Инфанта София и принцесса Леонор / © Associated Press

Ее сестра инфанта София надела белые брюки и блейзер, но свободного кроя, светло-бежевого оттенка и дополнила образ ярким красным (цвете национальной сборной Испании по футболу). И дополнила аутфит нюдовыми отсроносыми балетками. Волосы Софии были распущены, такую прическу она носит практически всегда.

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Напомним, чемпионат Евро-2025 между женскими сборными посетили также принц Уильям и его 10-летняя дочь принцесса Шарлотта. Команда Англии одержала победу над испанцами.