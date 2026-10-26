Принцесса Леонор в рубинах бабушки, королевы Софии: наследница престола поразила своим элегантным образом

Принцесса Леонор / © Getty Images

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Король Испании Филипп VI и королева Летиция вместе с принцессой Леонор, инфантой Софией и королевой-матерью Софией появились вместе на церемонии вручения премии принцессы Астурийской.

Испанская королевская семья / © Associated Press

Ежегодно эта премия является одним из важнейших событий в календаре королевской семьи, и на церемонии в театре «Кампоамор» будущую королеву, как и всегда, сопровождала её семья. Леонор вручала награды людям и организациям за выдающиеся достижения в восьми категориях: литература, искусство, социальные науки, научные исследования и техника, коммуникация и гуманитарные науки, согласие, международное сотрудничество и спорт. Среди лауреатов этого года — Патти Смит, студия Ghibli и Лионель Месси.

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Испанская королевская семья / © Associated Press

20-летняя представительница королевской семьи в этот особенный день отдала дань уважения своей 87-летней бабушке, надев рубиновые серьги, которые прекрасно сочетались с бордовым платьем. Украшения входят в комплект Niarchos, принадлежащий королеве Софии.

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Эти драгоценности были свадебным подарком Софии, которая в то время была греческой принцессой, по случаю её бракосочетания с испанским принцем Хуаном Карлосом в 1962 году. Комплект от ювелирного дома Van Cleef & Arpels, подаренный ей судоходным магнатом Ставросом Ниархосом, изначально состоял из колье, которое можно было также носить как тиару. Мать Софии, королева Греции Фредерика, дополнила подарок парой подходящих сережек.

Принцесса Леонор / © Getty Images

В течение последующих десятилетий королева София неоднократно появлялась в этих украшениях: она надевала их на празднование столетия греческой монархии в 1963 году, на свадьбу короля Константина и принцессы Анны-Марии в 1964 году, а также на свадебный бал своей дочери, инфанты Пилар в 1967 году.

Королева София / © Getty Images

Но не только серьги Леонор привлекли внимание, но и её лаконичное платье. Принцесса умело нашла идеальный баланс между вневременной элегантностью и модой, дебютировав в платье в стиле 1950-х годов. Наряд имел широкую юбку, короткие рукава и подчеркнутую талию.

Принцесса Леонор и инфанта София / © Getty Images

Образ Леонор также дополнила изысканным макияжем, гламурными туфлями на каблуках и клатчем из красной замши.

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